На блокпосте в Васильевке умерли 10 человек, желающих эвакуироваться

Во временно оккупированной Васильевке Запорожской области на российском блокпосте умерли 10 человек. Они стояли в очереди на эвакуацию на подконтрольную Украине территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.
"Количество смертей выросло и дошло до 10. Это те, кто не дождался эвакуации", - заявил городской голова.
Он отметил, что в Васильевке на блокпосте остается более тысячи автомобилей, которые ждут эвакуации.
По его словам, недавно в местную больницу доставили младенца с тепловым ударом, поскольку оккупанты два дня не пропускали авто.
Стоит отметить, что через Васильевку на подконтрольную Украине территорию едут жители Бердянского, Васильевского, Мелитопольского районов Запорожской области, а также Херсонской и Донецкой областей.
Напомним, во время эвакуации в Запорожской области автобус с переселенцами попал под артиллерийский обстрел россиян.
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