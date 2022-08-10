На блокпосту у Василівці померли 10 людей, бажаючих евакуюватися

"Кількість смертей зросла і дійшла до 10. Це ті, хто не дочекався евакуації", - заявив міський голова.

Він зазначив, що у Василівці на блокпосту залишається понад тисяча автомобілів, які чекають евакуації.

За його словами, нещодавно до місцевої лікарні доставили немовля з тепловим ударом, оскільки окупанти два дні не пропускали авто.

Варто зазначити, що через Василівку на підконтрольну Україні територію їдуть жителі Бердянського, Василівського, Мелітопольського районів Запорізької області, а також Херсонської та Донецької областей.