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На блокпосту у Василівці померли 10 людей, бажаючих евакуюватися

Фото: у Василівці на блокпосту померли 10 людей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованій Василівці Запорізької області на російському блокпосту померли 10 людей. Вони стояли в черзі на евакуацію на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Кількість смертей зросла і дійшла до 10. Це ті, хто не дочекався евакуації", - заявив міський голова.

Він зазначив, що у Василівці на блокпосту залишається понад тисяча автомобілів, які чекають евакуації.

За його словами, нещодавно до місцевої лікарні доставили немовля з тепловим ударом, оскільки окупанти два дні не пропускали авто.

Варто зазначити, що через Василівку на підконтрольну Україні територію їдуть жителі Бердянського, Василівського, Мелітопольського районів Запорізької області, а також Херсонської та Донецької областей.

Нагадаємо, під час евакуації у Запорізькій області автобус з переселенцями потрапив під артилерійський обстріл росіян.

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евакуаціяЗапорожская область