Блокируя счета "АрселорМиттал", налоговая отпугивает от Украины последних инвесторов, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрея Забловского.

"Эти тенденции портят настроение инвесторам, портят инвестиционный климат, не способствуют привлечению новых инвесторов. Понятно, что здесь накладывается очень много разных факторов. Но ключевой фактор - то, что с точки зрения инвесторов им нужно постоянно доказывать способность работать легально", - рассказал Заблоцкий.

По его словам, создается впечатление, что налоговая своими действиями целенаправленно вынуждает легальный бизнес уходить "в тень", ведь работать честно становится все более проблематичным.

"Такое возникает ощущение, что дают карт-бланш как раз нелегальному бизнесу, теневому бизнесу, который пытается решать вопросы другим способом. Не важно, большие это компании, международные, украинские", - сказал Заблоцкий.

Он также подчеркнул: блокирование фискальными органами работы международной компании еще больше усугубляет ситуацию, ведь иностранные инвесторы, не очень охотно приходящие в Украину, после таких историй вообще не будут рассматривать нашу страну в качестве площадки для инвестирования.

"Хуже, когда это исходит из уст международных инвесторов, крупных компаний, как "АрселорМиталл". Это действительно отрицательно, потому что это, условно говоря, такой бенчмарк, на который ориентируются другие инвесторы, и не только крупные, а вообще. Одно дело, когда внутренняя компания украинская. Разумеется, это отрицательно. Но когда международная сигнализирует - это гораздо хуже с точки зрения нашей инвестиционной привлекательности, привлечения инвестиций, реализации проектов", - подытожил Заблоцкий.