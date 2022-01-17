ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Блокируя счета "АрселорМиттал", налоговая отпугивает от Украины последних инвесторов, - эксперт

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 января 2022 12:38
Блокируя счета "АрселорМиттал", налоговая отпугивает от Украины последних инвесторов, - эксперт Фото: "АрселорМиттал Кривой Рог" (gmk.center)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за блокирования налоговой счетов "АрселорМиттал Кривой Рог" из Украины уйдут последние инвесторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрея Забловского.

"Эти тенденции портят настроение инвесторам, портят инвестиционный климат, не способствуют привлечению новых инвесторов. Понятно, что здесь накладывается очень много разных факторов. Но ключевой фактор - то, что с точки зрения инвесторов им нужно постоянно доказывать способность работать легально", - рассказал Заблоцкий.

По его словам, создается впечатление, что налоговая своими действиями целенаправленно вынуждает легальный бизнес уходить "в тень", ведь работать честно становится все более проблематичным.

"Такое возникает ощущение, что дают карт-бланш как раз нелегальному бизнесу, теневому бизнесу, который пытается решать вопросы другим способом. Не важно, большие это компании, международные, украинские", - сказал Заблоцкий.

Он также подчеркнул: блокирование фискальными органами работы международной компании еще больше усугубляет ситуацию, ведь иностранные инвесторы, не очень охотно приходящие в Украину, после таких историй вообще не будут рассматривать нашу страну в качестве площадки для инвестирования.

"Хуже, когда это исходит из уст международных инвесторов, крупных компаний, как "АрселорМиталл". Это действительно отрицательно, потому что это, условно говоря, такой бенчмарк, на который ориентируются другие инвесторы, и не только крупные, а вообще. Одно дело, когда внутренняя компания украинская. Разумеется, это отрицательно. Но когда международная сигнализирует - это гораздо хуже с точки зрения нашей инвестиционной привлекательности, привлечения инвестиций, реализации проектов", - подытожил Заблоцкий.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

В компании выразили возмущение этим решением и отметили, что судебное дело по иску ГНА касается "подхода к расчету ренты", и окружной административный суд 4 ноября принял сторону "АрселорМиттал", которая готовится к апелляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит