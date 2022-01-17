Блокуючи рахунки "АрселорМіттал", податкова відлякує від України останніх інвесторів, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрія Забловського.

"Ці тенденції псують настрій інвесторам, псують інвестиційний клімат, не сприяють залученню нових інвесторів. Зрозуміло, що тут накладається дуже багато різних факторів. Але ключовий фактор - те, що з точки зору інвесторів їм треба постійно доводити спроможність працювати легально", - розповів Заблоцький.

За його словами, складається враження, що податкова своїми діями цілеспрямовано змушує легальний бізнес йти "в тінь", адже працювати чесно стає дедалі проблематичніше.

"Таке складається відчуття, що дають карт-бланш якраз нелегальному бізнесу, тіньовому бізнесу, який намагається вирішувати питання в інший спосіб. Не важливо, великі це компанії, міжнародні, українські", - сказав Заблоцький.

Він також наголосив: блокування фіскальними органами роботи міжнародної компанії ще більше погіршує ситуацію, адже іноземні інвестори, які не надто охоче приходять в Україну, після таких історій взагалі не розглядатимуть нашу країну в якості майданчику для інвестування.

"Гірше, коли це виходить з вуст міжнародних інвесторів, великих компаній, як "АрселорМіталл". Це дійсно негативно, тому що це, умовно кажучи, такий бенчмарк, на який орієнтуються інші інвестори, і не тільки великі, а взагалі. Одна справа, коли внутрішня компанія українська. Зрозуміло, це негативно. Але коли міжнародна сигналізує - це набагато гірше з точки зору нашої інвестиційної привабливості, залучення інвестицій, реалізації проектів", - підсумував Заблоцький.