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Блокировка счетов оператора электросетей Донецкой области усложняет ремонт, - эксперт

Фото: блокировка счетов оператора электросетей затрудняет ремонт разрушенных линий электропередачи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Заблокированы исполнительной службой счета оператора электросетей Донецкой области затрудняет возможность ремонта поврежденных оккупантами линий электропередачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко в рамках дискуссии Energy Club.

"Нужно разблокировать средства Донецких электросетей и возобновить работу компании, чтобы обеспечить людей элетротоком. Подчеркиваю, что это единственный способ для людей как - то себя уберечь в эту зиму", - подчеркнул Омельченко.

Он отметил, что газоснабжение в Донецкой области восстановить почти невозможно. Поэтому сохранение снабжения светом в области очень важно.

Напомним, ранее общественный союз "Умные электросети" призвала Государственную исполнительную службу разблокировать счета "ДТЭК Донецкие электросети" для того, чтобы компания могла восстанавливать электросети и возвращать свет в Донецкой области после боевых действий.

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Донецкая область