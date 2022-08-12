Блокування рахунків оператора електромереж Донецької області ускладнює ремонт, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка в рамках дискусії Energy Club.

"Потрібно розблокувати кошти Донецьких електромереж і відновити роботу компанії, щоб забезпечити людей елетрострумом. Наголошую, що це єдиний спосіб для людей якось себе вберегти в цю зиму", - наголосив Омельченко.

Він зазначив, що газопостачання в Донецькій області відновити майже неможливо. Тому збереження постачання світла в області дуже важливе.

Нагадаємо, раніше громадська спілка "Розумні електромережі" закликала Державну виконавчу службу розблокувати рахунки "ДТЕК Донецькі електромережі" для того, аби компанія могла відновлювати електромережі та повертати світло в Донецькій області після бойових дій.