Блокировка счетов оператора электросетей Донецкой области усложняет ремонт, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко в рамках дискуссии Energy Club.

"Нужно разблокировать средства Донецких электросетей и возобновить работу компании, чтобы обеспечить людей элетротоком. Подчеркиваю, что это единственный способ для людей как - то себя уберечь в эту зиму", - подчеркнул Омельченко.

Он отметил, что газоснабжение в Донецкой области восстановить почти невозможно. Поэтому сохранение снабжения светом в области очень важно.

Напомним, ранее общественный союз "Умные электросети" призвала Государственную исполнительную службу разблокировать счета "ДТЭК Донецкие электросети" для того, чтобы компания могла восстанавливать электросети и возвращать свет в Донецкой области после боевых действий.