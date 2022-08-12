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Блокування рахунків оператора електромереж Донецької області ускладнює ремонт, - експерт

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П'ятниця 12 серпня 2022 14:26
Блокування рахунків оператора електромереж Донецької області ускладнює ремонт, - експерт Фото: блокування рахунків оператора електромереж ускладнює ремонт зруйнованих ліній електропередачі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Заблоковані Державною виконавчою службою рахунки оператора електромереж Донецької області ускладнює можливість ремонту пошкоджених окупантами ліній електропередачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка в рамках дискусії Energy Club.

"Потрібно розблокувати кошти Донецьких електромереж і відновити роботу компанії, щоб забезпечити людей елетрострумом. Наголошую, що це єдиний спосіб для людей якось себе вберегти в цю зиму", - наголосив Омельченко.

Він зазначив, що газопостачання в Донецькій області відновити майже неможливо. Тому збереження постачання світла в області дуже важливе.

Нагадаємо, раніше громадська спілка "Розумні електромережі" закликала Державну виконавчу службу розблокувати рахунки "ДТЕК Донецькі електромережі" для того, аби компанія могла відновлювати електромережі та повертати світло в Донецькій області після бойових дій.

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Донецька область
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