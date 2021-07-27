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Адвокаты GOLAW защищают канадского инвестора TIU Canada против незаконного отключения солнечной электростанции

Автор: РБК-Украина

Работа солнечной электростанции TIU Canada, проект с инвестициями около 15 миллионов долларов США, уже более года заблокирована в результате противоправных действий Никопольского завода ферросплавов, к сетям которого было подключено солнечную электростанцию.

Об этом сообщили адвокаты GOLAW, которые представляют интересы инвестора в Украине.

Завод самовольно отключил электростанцию, обосновывая свои действия якобы необходимостью проведения ремонтных работ. На самом деле никакого ремонта не было и нет до сих пор. Предприятие почти год простаивает, а ее инвестор продолжает нести многомиллионные убытки.

Адвокаты GOLAW Екатерина Манойленко и Екатерина Цветкова, которые представляют интересы канадского инвестора в Украине, выстроили четкую и прозрачную линию защиты.

26 июля суд завершил подготовительные действия и начал рассмотрение дела по существу. Представители завода в зал суда не явились, однако суд заслушал адвокатов GOLAW как истцов по делу.

Следующее рассмотрение дела назначено на 8 сентября 2021, которое состоится в Северном апелляционном суде города Киева.

TIU Canada – ведущий канадский инвестор, который инвестировал в украинскую солнечную энергетику более 65 миллионов долларов США за последние четыре года и стал первым инвестором в Украине в рамках канадско-украинского соглашения о зоне свободной торговли (CUFTA).

Компания ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию ​​в Никополе мощностью в 10,5 МВт в январе 2018 года, которая была незаконно отключена от электросети Никопольским заводом ферросплавов. Завод принадлежит украинским олигархам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Виктору Пинчуку.

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