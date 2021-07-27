Адвокаты GOLAW защищают канадского инвестора TIU Canada против незаконного отключения солнечной электростанции

Завод самовольно отключил электростанцию, обосновывая свои действия якобы необходимостью проведения ремонтных работ. На самом деле никакого ремонта не было и нет до сих пор. Предприятие почти год простаивает, а ее инвестор продолжает нести многомиллионные убытки.

Адвокаты GOLAW Екатерина Манойленко и Екатерина Цветкова, которые представляют интересы канадского инвестора в Украине, выстроили четкую и прозрачную линию защиты.

26 июля суд завершил подготовительные действия и начал рассмотрение дела по существу. Представители завода в зал суда не явились, однако суд заслушал адвокатов GOLAW как истцов по делу.

Следующее рассмотрение дела назначено на 8 сентября 2021, которое состоится в Северном апелляционном суде города Киева.