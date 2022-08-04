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Блокировка постов в Facebook за "русню". Минцифры ведет переговоры с компанией Meta

Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство цифровой трансформации ведет переговоры с Meta касаемо блокирования контента, который рассказывает правду о войне в Украине, однако якобы оскорбляет россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова в эфире телемарафона.

"Мы с самого начала общаемся с корпорацией. Я встречался с вице-президентом по политике, который коммуницирует с правительствами, посылал письма и много проводил видео-встреч. Мы настаиваем на том, чтобы корпорация Meta пересмотрела политику модерации контента, потому что социальные медиа созданы, чтобы рассказывать в режиме реального времени о том, что происходит в среде, где ты живешь", - заявил Федеров.

Как отметил министр, сегодня в Украине происходит война и мир должен знать правду. В то же время алгоритмы, которые задействованы во время модерации важно менять и адаптировать, чтобы избегать подобных случаев блокировки.

"На сегодня мы получили возможность быстро разблокировать медиа или блогеров. Высокий процент разблокировки, но этого недостаточно", - добавляет министр.

Федоров направил письмо в Meta с конкретными случаями блокировки и попросил разобраться с тем, чтобы алгоритмы компании прекратили это делать.

"Мы, бизнес, медиа и блогеры запустили сейчас определенную кампанию, которая связана с тем, чтобы остановить блокировку и ускорить процесс изменения алгоритмов и модерации контента", - отметил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что главы четырех комитетов Палаты представителей США направили официальные запросы руководству социальных сетей YouTube, TikTok, Twitter и Facebook с просьбой сохранить контент с преступлениями России.

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