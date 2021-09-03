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Блокировка пограничной миссии может быть прецедентом для других мандатов ОБСЕ, - Резников

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Пятница 03 сентября 2021 15:37
Блокировка пограничной миссии может быть прецедентом для других мандатов ОБСЕ, - Резников Фото: вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников (t.me/OP_UA)
Автор: Владислав Красинский, Валерия Полищук

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что блокировка пограничной миссии на Донбассе может быть прецедентом для других мандатов ОБСЕ. По его словам, Россия готовилась к отмене миссии ОБСЕ на границе, постепенно усложняя ее работу.

Об этом говорится в комментарии министра для РБК-Украина.

По словам Резникова, Россия настаивала на продолжении мандата миссии каждые два месяца, после чего объявила о прекращении ее работы.

"Это может быть прецедентом для последующих атак на другие мандаты ОБСЕ. Ведь мы неоднократно обращали внимание, что российская сторона создает препятствия в работе СММ ОБСЕ", - подчеркнул Резников.

Напомним, 2 сентября Россия объявила о том, что не будет продлевать мандат миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково", которые находятся на оккупированной территории.

Кроме того, в МИД Украины заявили, что действия России свидетельствуют о желании властей продолжать обострять ситуацию на Донбассе.

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Алексей Резников Российская Федерация ОБСЕ
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