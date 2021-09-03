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Блокування прикордонної місії може бути прецедентом для інших мандатів ОБСЄ, - Резніков

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П'ятниця 03 вересня 2021 15:37
Блокування прикордонної місії може бути прецедентом для інших мандатів ОБСЄ, - Резніков Фото: віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков (t.me/OP_UA)
Автор: Владислав Красінський, Валерія Поліщук

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що блокування прикордонної місії на Донбасі може бути прецедентом для інших мандатів ОБСЄ. За його словами, Росія готувалася до скасування місії ОБСЄ на кордоні, поступово ускладнюючи її роботу.

Про це йдеться в коментарі міністра для РБК-Україна.

За словами Рєзнікова, Росія наполягала на продовженні мандата місії кожні два місяці, після чого оголосила про припинення її роботи.

"Це може бути прецедентом для подальших атак на інші мандати ОБСЄ. Адже ми неодноразово звертали увагу, що російська сторона створює перешкоди в роботі СММ ОБСЄ", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, 2 вересня Росія оголосила про те, що не буде продовжувати мандат місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Донецьк" та "Гуково", які знаходяться на окупованій території.

Крім того, в МЗС України заявили, що дії Росії свідчать про бажанні влади продовжувати загострювати ситуацію на Донбасі.

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Олексій Резніков Російська Федерація ОБСЄ
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