Блокировка автопробега и нападение на журналистку: как проходит День победы в Одессе

В Одессе с автопробега в честь Дня победы сняли партийные флаги и флаги, напоминавшие советские, а также напали на журналистку. Об этом сообщает издание "Радио Свобода" и "Думская".

Как отмечается, на Одесском морском вокзале активисты и полицейские заблокировали автопробег партии "Оппозиционная платформа - За життя" и сняли партийные флаги, напоминавшие советские.

Также сообщается, что несколько агрессивно настроенных граждан напали на репортера "Думской" Елену Балаби на Аллее славы в парке Шевченко. Ей вырвали волосы и сейчас она пишет заявление о преступлении в Приморском отделе полиции.

Вместе с тем, на сайте полиции Одессы сообщили о ряде нарушений. В частности, полицейские остановили мужчину с георгиевской лентой на одежде.

За использование запрещенной символики в Приморском отделе полиции на 29-летнего одессита составили протокол по ст. 173-3 (изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также полицейские составили админпротокол за мелкое хулиганство на Аллее Славы в Одессе. Впрочем, деталей не сообщили. В отношении мужчины составили протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Распространение ложных слухов, - ред.).

Протокол составили и на жительницу Приморского района, которая вывесила на своем балконе георгиевскую ленту. Вместе с тем, составили два протокола на нарушителя административного законодательства. В отношении мужчины составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, на Аллее Героев Крут в Киеве во время проведения мероприятий по случаю Дня победы спасатели проводили обработку территории с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

РБК-Украина ранее писало, что правительство отказалась от проведения акций 9 мая из-за карантина в стране.