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Блокування поставок зброї в Україну. МЗС заявило про момент істини у відносинах з Берліном

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Україна, Вівторок 25 січня 2022 00:08
Блокування поставок зброї в Україну. МЗС заявило про момент істини у відносинах з Берліном Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

У відносинах України з Німеччиною настав момент істини. Так прокоментував ситуацію з блокуванням поставок зброї в Україну міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

За його словами, зараз настав той момент, коли Німеччина продемонструвала своє справжнє ставлення до України.

"Кожна криза виводить відносини на момент істини. І зараз з Німеччиною ми вийшли на момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки і майбутнього України, як незалежної держави, та євроатлантичної безпеки загалом", - сказав Кулеба.

За його словами, судити про стосунки можна завдяки декільком аспектам.

"Це підтримка найпотужніших санкцій проти Росії з боку Німеччини, це "Північний потік-2", це питання постачання зброї. Є один аспект, це двостороннє постачання - від Німеччини Україні. Є й інший аспект, надання Німеччиною дозволу третій країні на передачу зброї Україні. Є питання згоди Німеччини на закупівлю Україною зброї через систему НАТО. І тут взагалі не може бути розмов про блокування Німеччиною чогось. Двостороннє - так. Але ми дійсно зайшли в момент істини", - сказав Кулеба

Нагадаємо, що Німеччина відмовляється поставляти зброю Україні. Про це заявила представник уряду.

Також повідомлялося, що Німеччина заборонила Естонії видавати зброю Україні. Йдеться про гаубиці німецького виробництва.

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