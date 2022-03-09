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В блокадном Мариуполе погибло уже 1300 человек

Автор: Светлана Мащенко

Мариуполь продолжает быть заблокированным оккупантами, которые держат в заложниках сотни тысяч людей. Сообщается, что жертвами стало уже 1300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой советника городского головы Мариуполя, Петра Андрющенко.

"Предварительно за период блокадного геноцида Российской Федерации уже погибло 1300 мариупольцев", - заявил он.

По словам Андрющенко, в ночь на 9 марта произошли обстрелы в районе Черемушек Приморского района и в районе "Порт-Сити".

"Кроме того оккупанты начали активно использовать авиабомбардировки. Цель на полное уничтожение города оккупантам уже не скрывается", - добавил советник мэра.

Что касается гуманитарных коридоров, то жители города ждут хотя бы условного подтверждения режима тишины.

"Ждать - самое трудное, до бесконечности трудно в текущей критической ситуации. Но другого пути пока нет", - добавил он.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что оккупанты держат в заложниках 400 тысяч человек.

Также мы писали об атаке на детскую больницу и роддом в городе 9 марта.

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