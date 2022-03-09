В блокадном Мариуполе погибло уже 1300 человек

Мариуполь продолжает быть заблокированным оккупантами, которые держат в заложниках сотни тысяч людей. Сообщается, что жертвами стало уже 1300 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой советника городского головы Мариуполя, Петра Андрющенко.
"Предварительно за период блокадного геноцида Российской Федерации уже погибло 1300 мариупольцев", - заявил он.
По словам Андрющенко, в ночь на 9 марта произошли обстрелы в районе Черемушек Приморского района и в районе "Порт-Сити".
"Кроме того оккупанты начали активно использовать авиабомбардировки. Цель на полное уничтожение города оккупантам уже не скрывается", - добавил советник мэра.
Что касается гуманитарных коридоров, то жители города ждут хотя бы условного подтверждения режима тишины.
"Ждать - самое трудное, до бесконечности трудно в текущей критической ситуации. Но другого пути пока нет", - добавил он.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что оккупанты держат в заложниках 400 тысяч человек.
Также мы писали об атаке на детскую больницу и роддом в городе 9 марта.
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