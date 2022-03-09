В блокадному Маріуполі загинуло вже 1300 людей

Маріуполь продовжує бути заблокованим окупантами, які тримають в заручниках сотні тисяч людей. Наразі повідомляється, що жертвами стало вже 1300 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням радника міського голови Маріуполя, Петра Андрющенка.
"Попередньо за період блокадного геноциду Російської Федерації вже загинуло 1300 маріупольців", - заявив він.
За словами Андрющенка, в ніч на 9 березня сталися обстріли в районі Черемушек Приморського району та в районі "Порт-Сіті".
"Окрім того окупанти почали активно використовувати авіабомбардування. Ціль на повне знищення міста окупантам вже не приховується", - додав радник мера.
Щодо гуманітарних коридорів, то мешканці міста чекають хоча б умовного підтвердження режиму тиші.
"Чекати - найважче, до нескінченності важко в поточній критичній ситуації. Але іншого шляху поки немає", - додав він.
Раніше Дмитро Кулеба заявив, що окупанти тримають в заручниках 400 тисяч людей.
Також ми писали про атаку на дитячу лікарню і пологовий будинок в місті 9 березня.
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