RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В блокадному Маріуполі загинуло вже 1300 людей

Автор: Світлана Мащенко

Маріуполь продовжує бути заблокованим окупантами, які тримають в заручниках сотні тисяч людей. Наразі повідомляється, що жертвами стало вже 1300 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням радника міського голови Маріуполя, Петра Андрющенка.

"Попередньо за період блокадного геноциду Російської Федерації вже загинуло 1300 маріупольців", - заявив він.

За словами Андрющенка, в ніч на 9 березня сталися обстріли в районі Черемушек Приморського району та в районі "Порт-Сіті".

"Окрім того окупанти почали активно використовувати авіабомбардування. Ціль на повне знищення міста окупантам вже не приховується", - додав радник мера.

Щодо гуманітарних коридорів, то мешканці міста чекають хоча б умовного підтвердження режиму тиші.

"Чекати - найважче, до нескінченності важко в поточній критичній ситуації. Але іншого шляху поки немає", - додав він.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що окупанти тримають в заручниках 400 тисяч людей.

Також ми писали про атаку на дитячу лікарню і пологовий будинок в місті 9 березня.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України