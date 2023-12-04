Блокада українського кордону: яка ситуація у Польщі, Словаччині та Угорщині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, станом на ранок 4 грудня на кордоні з Польщею в бік України знаходяться в чергах близько 2500 вантажних транспортних засобів. Найбільше - напроти пункту пропуску "Рава-Руська".

"Ну і на кордоні зі Словаччиною також продовжується блокування. Станом на сьогоднішній ранок, за інформацією словацьких прикордонників, в черзі в бік України перебуває десь 650 вантажних транспортних засобів з можливістю перетину кордону", - сказав він.

Демченко повідомив про зменшення кількості вантажних транспортних засобів, які перетинають кордон за добу через блокування. "Але, на щастя, певний рух відбувається. Бо учасники цієї акції зазначали, що вони за годину пропускатимуть по 4 транспортні засоби в бік України", - додав речник.

Щодо кордону з Угорщиною, то рух вантажних транспортних засобів іде. За його словами, що у відкритих джерелах була інформація про те, що ускладнений рух між Словаччиною і Угорщиною, але по кордону з Україною той вантажопотік, який був і до цього, відмічається і на даний момент.

"Звісно, що дії, які відбуваються на кордоні з Польщею та Словаччиною, вони додають в чергах і на кордоні з Угорщиною. Наприклад, навпроти пункту пропуску "Тиса" (на кордоні з Угорщиною) в бік України в чергах перебуває 750 вантажівок. Але за минулу добу через цей пункт пропуску прослідувало понад 700 вантажних транспортних засобів в обидва боки", - розповів Демченко.

Блокада кордону

Польські перевізники почали блокаду трьох пунктів пропуску на початку листопада. Блокада вже вплинула на обсяги імпорту продуктів з Європи. На початку грудня до блокади приєдналися перевізники Словаччини.

За попередніми підрахунками, проведеними Національним банком України за даними Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту - 70%.

"Допускаючи затримки транспорту на поточному рівні, максимальне щомісячне скорочення оцінюється в 160 млн доларів для експорту і 240 млн доларів для імпорту", - зазначили в НБУ.

На думку експертів, російські спецслужби, ймовірно, причетні до блокади кордону з Україною польськими перевізниками.