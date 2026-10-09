Блокада портів та простій металургії загрожують новим стрибком долара? Що кажуть експерти

Відмітка у 45 гривень пробита

Український валютний ринок на початку тижня видав одразу дві гучні новини: вперше в історії офіційний курс долара перетнув позначку у 45 грн, натомість курс євро впав до мінімуму за пів року.

Для утримання валютного ринку Національний банк змушений суттєво нарощувати інтервенції. У вересні НБУ продав із резервів рекордні 5,5 млрд доларів.

За дев’ять місяців 2026 року загальний обсяг інтервенцій сягнув 38,5 млрд доларів проти 26 млрд доларів за аналогічний період минулого року.

Аналітики назвали ключові фактори тиску на валютний ринок – і це різке скорочення морського експорту і практично повна зупинку металургійної галузі.

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Через блокування портів Україна втратила значну частину можливостей для експорту металопродукції та інших товарів. А це означає менші валютні надходження від експортерів і, відповідно, меншу пропозицію валюти на внутрішньому ринку.

Експортна виручка падає, а імпорт росте

Паралельно зупинка металургійних підприємств додатково скорочує експортну виручку. Галузь традиційно була одним із великих джерел валютних надходжень, тому її зупинка посилює торговельний дефіцит.



Ще одним фактором зростання попиту на валюту є збільшення імпорту: значна частина міжнародного фінансування спрямовується на внутрішні оборонні замовлення, але українські компанії при цьому змушені імпортувати компоненти для виробництва зброї та боєприпасів.

Чи буде обвал гривні?

Втім, аналітики не очікують різкого обвалу гривні. Значні обсяги зовнішньої фінансової допомоги мають дозволити НБУ підтримувати резерви і згладжувати коливання курсу навіть за умов великого торговельного дефіциту.

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У Райффайзен Банку прогнозують курс 46,6 грн/долар на кінець року, в ICU – 45,8 грн/долар, у Concorde Capital – 45,5 грн/долар.



Таким чином, одним із ключових ризиків для гривні до кінця року залишається скорочення валютної виручки через блокаду портів і кризу металургії.

Чим довше зберігатимуться обмеження морського експорту та простої великих промислових підприємств, тим більшим залишатиметься навантаження на валютний ринок і резерви НБУ.