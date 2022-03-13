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Блокада Мариуполя. За неделю погибли еще более 500 человек

Автор: Валерия Полищук

В Мариуполе с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 2 тысяч жителей города. При этом менее чем за неделю погибли более 500 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны России. Вечная им память", - говорится в сообщении.

В горсовете заявили, что за сутки произошло по меньшей мере 22 бомбардировки города. При этом на Мариуполь было сброшено около 100 авиабомб.

"Оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, месяцам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру. Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть - жизнь мирных мариупольцев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в горсовете Мариуполя сообщили, что за 12 дней блокады погибли 1582 мирных мариупольцев.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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