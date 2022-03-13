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Блокада Маріуполя. За тиждень загинули ще понад 500 осіб

Автор: Валерія Поліщук

У Маріуполі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 2 тисячі жителів міста. При цьому менш ніж за тиждень загинули понад 500 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Маріупольської міської ради.

"На сьогоднішній день вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку Росії. Вічна їм пам'ять", - йдеться в повідомленні.

У міськраді заявили, що за добу сталося щонайменше 22 бомбардування міста. При цьому на Маріуполь було скинуто близько 100 авіабомб.

"Окупанти цинічно і цілеспрямовано б'ють по житлових будинках, місяцях скупчення людей, повністю руйнують дитячі лікарні і повністю знищують міську інфраструктуру. Кожна бомбардування несе страшні руйнування і забирає головне, що є - життя мирних маріупольців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в міськраді Маріуполя повідомили, що за 12 днів блокади загинули 1582 мирних маріупольців.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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МаріупольВійна Росії проти України