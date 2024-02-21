Блокада кордону України. У Кабміні пояснили, чого хочуть польські фермери

Польські фермери, які блокують кордон з Україною, висувають дві головні вимоги. Але й не виключаються й інші мотиви, зокрема, політичного характеру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.
"Є дві вимоги фермерів польських та загальноєвропейських, які є ідентичними. Це в частині послаблення вимог зеленого курсу до діяльності фермерів в Європейському союзі. І це в частині повернення пільг і дотацій, які були скасовані або плануються до скасування", - сказав він.
Заступник міністр також додав, що є й інші вимоги, зокрема, політичного характеру.
"Є присутні певні вимоги більш політичного характеру, які не мають відношення до спільної аграрної політики, які в принципі не мають відношення до аграрного сектору ні європейських країн, ні України, ні нашої зовнішньої торгівлі", - заявив Висоцький.
За його словами, Кабмін веде перемовини з урядом Польщі та відповідними профільними міністерствами. Натомість з окремими політичними силами Польщі, які підтримують акції протесту на кордоні, таких перемовин немає.
Висоцький додав, що цього тижня плануються тісніші комунікації між міністрами аграрної політики двох країн.
Нагадаємо, з листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.
У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на кордоні до 1 березня.
Наприкінці січні Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують цього рішення, і відновили страйки.
Останніми днями ситуація на кордоні знову загострилася. Польські фермери заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.
Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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