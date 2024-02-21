Блокада границы Украины. В Кабмине объяснили, чего хотят польские фермеры

Польские фермеры, блокирующие границу с Украиной, выдвигают два главных требования. Но не исключаются и другие мотивы, в частности, политического характера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замминистра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.
"Есть два требования фермеров польских и общеевропейских, которые идентичные. Это в части ослабления требований зеленого курса к деятельности фермеров в Европейском союзе. И это в части возвращения льгот и дотаций, которые были отменены или планируются к отмене", - сказал он.
Замминистр также добавил, что есть и другие требования, в частности, политического характера.
"Есть присутствующие определенные требования более политического характера, не имеющие отношения к общей аграрной политике, которые в принципе не имеющие отношения к аграрному сектору ни европейских стран, ни Украины, ни нашей внешней торговли", - заявил Высоцкий.
По его словам, Кабмин ведет переговоры с правительством Польши и соответствующими профильными министерствами. Вместе с тем, с отдельными политическими силами Польши, поддерживающими акции протеста на границе, таких переговоров нет.
Высоцкий добавил, что на этой неделе планируются более тесные коммуникации между министрами аграрной политики двух стран.
Напомним, с ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.
В январе польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на границе до 1 марта.
В конце января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают это решение, и возобновили забастовки.
В последние дни ситуация на границе снова обострилась. Польские фермеры заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.
Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.
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