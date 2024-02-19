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Блокада кордону Польщі та України: в ЄК анонсували зустріч Координаційної платформи

Фото: в ЄК анонсували зустріч Координаційної платформи щодо блокади кордону Польщі та України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейська комісія вже завтра, 20 лютого, проведе зустріч Координаційної платформи щодо відновлення імпорту української агропродукції до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ЄК Олофа Гілла під час брифінгу.

Коментуючи протести на кордоні Польщі та України, він нагадав, що у демократичних країнах дотримуються права на мирні демонстрації. Але в ході подібних демонстрацій немає місця насильству - за це відповідає влада країн-членів.

"Найбільш ефективним форумом, який може розглянути ці складні проблеми (заборона імпорту агропродукції з України і блокада кордону - ред.) та знайти тривалі рішення на середню та більш віддалену перспективу, є спільна Координаційна платформа, яка зустрінеться вже завтра", - розповів Гілл.

Він пообіцяв, що Єврокомісія надасть інформацію щодо підсумків зустрічі Координаційної платформи.

Що передувало

Нагадаємо, ще минулого року Польща припинила імпорт української агропродукції. Це було пов'язано з тим, що такі поставки сильно впливали ціни всередині країни і викликали невдоволення у фермерів.

При цьому фермерів не влаштували такі обмеження. Нещодавно вони вкотре розпочали блокаду кордону Польщі з Україною на низці пунктів пропуску, через що сильно ускладнило рух вантажівок.

Завтра, 20 лютого, фермери планують заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

 

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