UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Блокада Чорного моря скоротила експорт сталі з України на 77%

Фото: блокада Чорного моря скоротила експорт сталі з України на 77% (t me)
Автор: Юлія Бойко

Щомісячний експорт сталі з України скоротився на 77% від початку повномасштабної війни через блокування морських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lloyd's list

Так, Україна раніше експортувала 1,27 млн. тонн чорних металів на місяць у січні-лютому, однак у березні-серпні експорт скоротився до 0,29 млн. тонн. Тим часом пропускна спроможність залізничних переходів між Україною та ЄС не вкрай низька, що не дозволяє залізничному транспорту замінити морську логістику.

За даними видання, офіційно ще не обговорювалося розширення зернового коридору на продукцію чорної металургії. При цьому без експорту руди та металопродукції українська економіка буде сильно ослаблена.

На думку директора GMK Center Станіслава Зінченка, необхідно терміново розблокувати чорноморські порти та розширити пропускну спроможність залізниці на кордоні з ЄС.

Україна посідає ключове місце у світовому виробництві чавуну та сталі. Колись вона була четвертим у світі експортером залізняку, другим за величиною експортером чавуну, третім за величиною експортером сталевих напівфабрикатів та восьмим за величиною експортером сортового прокату, що використовується в будівництві.

До російського вторгнення 97% експорту чавуну та 76% експорту нішевої сталі з України перевозилися морським транспортом, а решта - залізницею.

Читайте РБК-Україна в Google News
портЕкономіка України