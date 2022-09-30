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Блокада Черного моря сократила экспорт стали из Украины на 77%

Фото: блокада Черного моря сократила экспорт стали из Украины на 77% (t me)
Автор: Юлия Бойко

Ежемесячный экспорт стали из Украины сократился на 77% с начала полномасштабной войны в связи с блокировкой морских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lloyd’s list.

Так, Украина ранее экспортировала 1,27 млн тонн черных металлов в месяц в январе-феврале, однако в марте-августе экспорт сократился до 0,29 млн тонн. Между тем, пропускная способность железнодорожных переходов между Украиной и ЕС не крайне низкая, что не позволяет жд заменить морскую логистику.

По данным издания, официально все еще не обсуждалось расширение зернового коридора на продукцию черной металлургии. При этом, без экспорта руды и металлопродукции украинская экономика будет сильно ослаблена.

По мнению директора GMK Center Станислава Зинченко, необходимо срочно разблокировать черноморские порты и расширить пропускную способность железной дороги на границе с ЕС.

Украина занимает ключевое место в мировом производстве чугуна и стали. Когда-то она была четвертым в мире экспортером железной руды, вторым по величине экспортером чугуна, третьим по величине экспортером стальных полуфабрикатов и восьмым по величине экспортером сортового проката, используемого в строительстве.

До российского вторжения 97% экспорта чугуна и 76% экспорта нишевой стали из Украины перевозились морским транспортом, а остальная часть - по железной дороге.

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