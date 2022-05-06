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Близко время, когда приспешники Путина будут осуждены за военные преступления, - Кислица

Сергей Кислица (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций Сергей Кислица заявил, что победа над российской армией приближается с каждым днем, как и время, когда приспешники Путина будут сидеть на скамье суда за военные преступления и преступления против человечества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Сергея Кислицы.

В своем выступлении на Совете безопасности ООН он также подчеркнул, что Милошевич не будет долго оставаться одиноким и что наказание за любые преступления неизбежно.

Он также добавил, что создание продовольственного кризиса в Украине - одна из намеренных целей российской войны. По его словам, разграбление зернохранилищ, блокада поставок из украинских портов и минирование морских путей ставят под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

"На сегодня РФ похитила около 400 тыс. тонн зерна из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, что составляет треть всех запасов в этих регионах", - подчеркнул Кислица.

Напомним, ранее постпред Украины при ООН призвал исключить Россию из Совета Безопасности.

Также мы писали, что ранее Кислица на заседании Совбеза ООН зачитал вслух письмо 9-летнего мальчика из Гостомеля, написанное своей умершей маме, которую убили российские оккупанты.

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