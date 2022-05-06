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Близько час, коли поплічники Путіна будуть засуджені за військові злочини, - Кислиця

Сергій Кислиця (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Постійний представник України при організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця заявив, що перемога над російською армією наближається з кожним днем, як і час, коли поплічники Путіна будуть сидіти на лаві суду за військові злочини і злочини проти людства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Сергія Кислиці.

У своєму виступі на Раді Безпеки ООН він також підкреслив, що Мілошевич не буде довго залишатися самотнім і що покарання за будь-які злочини неминуче.

Він також додав, що створення продовольчої кризи в Україні - одна з навмисних цілей російської війни. За його словами, розграбування зерносховищ, блокада поставок з українських портів і мінування морських шляхів ставлять під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

"На сьогодні РФ викрала близько 400 тис. тонн зерна з тимчасово окупованих районів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, що становить третину всіх запасів у цих регіонах", - підкреслив Кислиця.

Нагадаємо, раніше постпред України при ООН закликав виключити Росію з Ради Безпеки.

Також ми писали, що раніше Кислиця на засіданні Радбезу ООН зачитав вголос лист 9-річного хлопчика з Гостомеля, написане своїй померлій мамі, яку вбили російські окупанти.

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