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Близько до рекорду. Скільки міжнародної допомоги отримала Україна за останній місяць

Фото: Україна залучила 151 млрд гривень кредитів та грантів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За листопад 2022 року Україна залучила 151 млрд гривень зовнішньої фінансової підтримки. Вона складається з кредитів та грантів, які не потребують повернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка в Telegram.

"Не рекорд (у серпні було 172 млрд гривень), але друге місце", - зазначив депутат.

Железняк нагадав, що Національний банк України "надрукував"30 млрд гривень. Військові облігації принесли в бюджет ще 26,3 млрд гривень.

"Тобто 207 млрд гривень ми залучили за листопад без податків та зборів", - повідомив член фінансового комітету Ради.

Нагадаємо, Єврокомісія анонсувала пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік розміром 18 млрд євро. Згідно з програмою, Україна буде отримувати щомісяця 1,5 млрд євро для підтримки бюджету.

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