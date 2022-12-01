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Близко к рекорду. Сколько международной помощи получила Украина за последний месяц

Фото: Украина привлекла 151 млрд гривен кредитов и грантов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За ноябрь 2022 года Украина привлекла 151 млрд гривен внешней финансовой поддержки. Она состоит из кредитов и грантов, не требующих возврата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка в Telegram.

"Не рекорд (в августе было 172 млрд гривен), но второе место", - отметил депутат.

Железняк напомнил, что Национальный банк Украины "напечатал" 30 млрд гривен. Военные облигации принесли в бюджет еще 26,3 млрд гривен.

"То есть 207 млрд гривен мы привлекли за ноябрь без налогов и сборов", - сообщил член финансового комитета Рады.

Напомним, Еврокомиссия анонсировала пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.

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