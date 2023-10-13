Близько 80% українців проти територіальних поступок Росії для завершення війни

За даними опитування, порівняно з травнем 2023 року з 10% до 14% зросла частка тих, хто готовий погодитися на територіальні поступки для досягнення миру і збереження незалежності України.

Порівняно з травнем 2023 року серед мешканців Заходу і Центру настрої населення практично не змінилися. Водночас серед мешканців Півдня з 8% до 21% стало більше тих, хто готовий до територіальних поступок, а серед мешканців Сходу показник зріс з 13% до 22% (причому, якщо аналізувати мешканців Сходу, які і зараз проживають на Сході, то серед них 28% готові до територіальних поступок).

"Утім, попри зазначені тенденції для мешканців Півдні і Сходу серед них усе одно переконлива більшість (74% на Півдні і 73% на Сході) виступають проти жодних територіальних поступок", - зазначають соціологи.

Коментар КМІС

Як повідомив заступник директора КМІС Антон Грушецький, КМІС на початку жовтня 2023 року завершив опитування і зараз опрацьовує отримані результати

"Є певні тривожні тренди в суспільних настроях, які потребують окремої уваги та аналізу. Проте стрижневим ми вважаємо базову готовність українців до територіальних поступок, яка більш інтегрально відображає відчуття українцями нинішньої ситуації в країні та власного самопочуття", - сказав він.

За його словами, можливо, знайдуться прихильники "теорії зрад", які будуть винятково песимістично трактувати ріст готовності до територіальних поступок.

"Проте ми наголошуємо, що для інтерпретації важливо враховувати контекст. Між нинішнім і попереднім опитуванням пройшло близько чотирьох непростих місяців з кривавими битвами та руйнівними обстрілами (і, крім цього, із внутрішнім політичним напруженням через корупційні питання та зі складнощами у відносинах із закордонними друзями). Скоріше за все, у багатьох українців до початку літа очікування щодо початку осені 2023 року були більш оптимістичними", - повідомив Грушецький.

Проте попри всі ці фактори абсолютна більшість українців не занепадають духом і зберігають упевненість у важливості продовжувати боротьбу з ворогом, додав соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 29 вересня - 9 жовтня 2023 року серед 1010 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.