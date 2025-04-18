Близько 80 тисяч студентів пройдуть базову військову підготовку, - Лісовий

Базову військову підготовку пройдуть 75-80 тисяч студентів вищих навчальних закладів. Програма передбачена для чоловіків, а жінки можуть доєднатися за бажанням.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Теоретична частина, до якої ми готуємося… 170 освітніх програм вже розроблено, подано на затвердження Генерального штабу в рамках діючого законодавства. Ми прогнозуємо зараз 75-80 тисяч студентів - це всі студенти чоловічої статі другого року навчання. Дівчата, згідно з чинним законодавством, доєднуються за бажанням", - розповів Лісовий.

Він також зазначив, що додаткового фінансування на реалізацію програми немає.

"Сьогодні ми фінансуємо це з резерву Міністерства освіти. Потреба на реалізацію цієї програми лише у 2025 році - 130 млн гривень", - додав міністр.

Він висловив сподівання, що при перегляді державного бюджету Міносвіти отримає на цю програму додаткове фінансування.