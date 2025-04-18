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Около 80 тысяч студентов пройдут базовую военную подготовку, - Лисовой

Пятница 18 апреля 2025 16:35
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Около 80 тысяч студентов пройдут базовую военную подготовку, - Лисовой Фото: министр образования и науки Украины Оксен Лисовой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Базовую военную подготовку пройдут 75-80 тысяч студентов высших учебных заведений. Программа предусмотрена для мужчин, а женщины могут присоединиться по желанию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Теоретическая часть, к которой мы готовимся... 170 образовательных программ уже разработаны, поданы на утверждение Генерального штаба в рамках действующего законодательства. Мы прогнозируем сейчас 75-80 тысяч студентов - это все студенты мужского пола второго года обучения. Девушки, согласно действующему законодательству, присоединяются по желанию", - рассказал Лисовой.

Он также отметил, что дополнительного финансирования на реализацию программы нет.

"Сегодня мы финансируем это из резерва Министерства образования. Потребность на реализацию этой программы только в 2025 году - 130 млн гривен", - добавил министр.

Он выразил надежду, что при пересмотре государственного бюджета Минобразования получит на эту программу дополнительное финансирование.

Военная подготовка в вузах

Напомним, с 1 сентября 2025 года для студентов введут базовую общевойсковую подготовку. Программа будет обязательной для мужчин и добровольной для женщин, которые учатся на дневной или дуальной формах.

Она будет включать теоретический курс в университетах и практическое обучение в учебных центрах.

Также мы сообщали, что ветераны с боевым опытом и магистерской степенью смогут преподавать базовую общую военную подготовку в вузах. Соответствующую программу уже разрабатывают в правительстве.

Больше о базовой общевойсковой подготовке и для чего она нужна - в материале РБК-Украина.

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