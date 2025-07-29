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Близько 70% українців готові повернутися з-за кордону додому, але є умова, - посол

Фото: посол України в Польщі Василь Боднар (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Бажання повернутися додому мають приблизно 70% українців, які виїхали за кордон.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю дипломата Радіо Свобода.

"Ви силою не повернете цих людей. Це їхнє рішення. Питання створення умов. Якщо ви говорите з біженцями, з людьми, які виїхали недобровільно, а під силою обставин, то відсотків 70% із них кажуть, що вони хочуть повертатися", - сказав дипломат.

За словами посла, ймовірно в Україну не повернуться 15-20% українців, які вже міцно осіли у Польщі та навіть подали документи на отримання громадянства.

"Однак більшість інших наших людей кажуть: "Якщо завтра припиняється війна, ми їдемо додому", - додав Боднар.

Перспективи повернення українців додому

Нагадаємо, раніше доктор економічних наук Андрій Гайдуцький заявив, що для того, щоб повернути українця додому з Німеччини, йому слід учетверо підвищити зарплату.

У червні ЗМІ повідомляли, що в ЄС почали розробляти план повернення українців додому після завершення війни. Наразі у країнах спільноти проживає понад 4 мільйони українців.

За прогнозом Єврокомісії, поступове повернення в Україну українських біженців розпочнеться вже цього року.

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