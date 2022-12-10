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Близько 50% енергоінфраструктури України значно пошкоджено, частину знищено, - Кубраков

Фото: віцепремʼєр - міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Близько половини критичної електроенергетичної інфраструктури в Україні "значно пошкоджено" внаслідок обстрілів РФ. Деякі об’єкти були повністю зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова в коментарі CNN.

"Близько 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України було значно пошкоджено, а деяка була повністю зруйновна", - заявив Кубраков.

Україна використовувала "великі мішки з піском" для захисту обʼєктів, додав він.

Як зазначає видання, у щоденному звіті про енергетичну ситуацію по всій країні "Укренерго" стверджувало, що ситуація "залишається складною, але контрольованою".

Однак у компанії визнали, що "всі теплові та гідроелектростанції частково пошкоджені" а окупована Запорізька АЕС "не постачає електроенергію в мережу".

У компанії зазначили, що у вихідні не відбудеться "значного покращення" щодо відновлення електропостачання по всій країні. Російські обстріли та ракетні удари продовжують впливати на енергетичну інфраструктуру України, додають в CNN.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що майже половина енергетичної системи України виведена з ладу через ворожі обстріли.

Нагадаємо, що вже практично два місяці Росія регулярно завдає масованих ракетних ударів по українській енергосистемі. Ворог випустив вже понад три сотні ракет та дронів по об’єктах енергетики за цей час.

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