Близько 3 тисяч людей отримали допомогу у волонтерському центру в Камʼянському, - Білоусов

"На базі Центру плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки та спецодяг для захисників, видають медикаменти військовим. Створено банк одягу для видачі нужденним. Діє безкоштовна їдальня, працює кінотеатр для дітей", - повідомив мер міста.

Також за його словами, волонтерський центр тісно взаємодіє з багатьма міськими та міжнародними благодійними організаціями.

"На базі центру є осередки товариства Червоний Хрест, БФ "Карітас" та Козацької церкви Пресвятої Покрови ПЦУ. Люди отримують психологічну та правову допомогу, відвідують навчальні курси, семінари та інші просвітницькі заходи. Також кожної середи відвідувачам центру надають послуги адміністратори ЦНАПу", - додав Білоусов.

"Дякую всім волонтерам міста й країни, які в ці скрутні часи підтримують Збройні Сили, соціально незахищені верстви населення та наближають нашу Перемогу", - резюмував він.