Около 3 тысяч человек получили помощь в волонтерском центре в Каменском, - Белоусов

"На базе Центра плетут маскировочные сетки, изготавливают окопные свечи и спецодежду для защитников, выдают медикаменты военным. Создан банк одежды для выдачи нуждающимся. Действует бесплатная столовая, работает кинотеатр для детей", - сообщил мэр города.

Также, по его словам, волонтерский центр тесно взаимодействует со многими городскими и международными благотворительными организациями.

"На базе центра есть ячейки общества Красный Крест, БФ "Каритас" и Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ. Люди получают психологическую и правовую помощь, посещают учебные курсы, семинары и другие просветительские мероприятия. Также каждую среду посетителям центра предоставляют услуги администраторы ЦПАУ", - добавил Билоусов.

"Благодарю всех волонтеров города и страны, которые в эти трудные времена поддерживают Вооруженные Силы, социально незащищенные слои населения и приближают нашу Победу", - резюмировал он.