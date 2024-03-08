RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Около 3 тысяч человек получили помощь в волонтерском центре в Каменском, - Белоусов

Фото: Около 3 тысяч человек получили помощь в волонтерском центре в Каменском (Facebook com)
Автор: Артем Горовенко

За месяц работы волонтерского центра в Каменском, открытого силами общественных организаций "Бджола" и "Фонд развития Каменского", помощь получили около 3 тысяч человек - жители города, вынужденные переселенцы и военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Каменского Андрея Белоусова.

"На базе Центра плетут маскировочные сетки, изготавливают окопные свечи и спецодежду для защитников, выдают медикаменты военным. Создан банк одежды для выдачи нуждающимся. Действует бесплатная столовая, работает кинотеатр для детей", - сообщил мэр города.

Также, по его словам, волонтерский центр тесно взаимодействует со многими городскими и международными благотворительными организациями.

"На базе центра есть ячейки общества Красный Крест, БФ "Каритас" и Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ. Люди получают психологическую и правовую помощь, посещают учебные курсы, семинары и другие просветительские мероприятия. Также каждую среду посетителям центра предоставляют услуги администраторы ЦПАУ", - добавил Билоусов.

"Благодарю всех волонтеров города и страны, которые в эти трудные времена поддерживают Вооруженные Силы, социально незащищенные слои населения и приближают нашу Победу", - резюмировал он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
КаменскоеВолонтеры