UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Близько 15% військовозобовʼязаних оновили дані в "Резерв+", - Міноборони

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Близько 15% військовозобовʼязаних вже встигли оновити дані через додаток "Резерв+".

Про це заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Цифра, яка сьогодні в нас є актуальною по "Резерву+" - це 1 млн 412 тисяч. Дійсно, ці люди віддали перевагу цифровому застосунку. Але завантажили його значно більше людей. Тобто ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але, можливо, трохи пізніше", - заявив він.

Лазуткін додав, що у додатку були невеличкі технічні проблеми на початку.

"Але зараз ця процедура триває буквально кілька хвилин. Треба уточнити своє місце проживання, телефон, електронну пошту і таким чином виконати норму закону", - заявив він. 

Речник Міноборони додав, що у додатка "Резерв+" ще є великий потенціал.

"На даний момент близько 15% уточнили свої дані. Є можливість у великої кількості людей оновити свої дані і таким чином виконати норму закону", - заявив він. 

За його словами, оновили свої дані у застосунку понад 18 тисяч українців за кордоном. Переважно це з таких країн: Польща, Чехія, Канада, Німеччина, США. Але загалом цей застосунок доступний для використання у понад 157 країнах.

"Резерв+"

18 травня 2024 року Міністерство оборони України запустило оновлений мобільний додаток "Резерв+". Цей сервіс дозволяє військовозобов'язаним громадянам України в зручний спосіб оновити свої дані в електронному військовому обліку.

Завдяки оновленим даним у "Резерв+" близько 710 тисяч українців, які раніше помилково були оголошені у розшук, були зняті з цього обліку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниМобілізація в Україні