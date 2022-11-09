Близько 15 млн тонн: у Мінагрополітики оцінили втрати експорту через війну

За його словами, Україна експортувала зернові, зернобобові та олійні культури. З них пшениці - понад 5,5 млн тонн, кукурудзи - понад 10 млн тонн, ріпаку - 2,4 млн тонн, по 2 млн тонн - олії та насіння соняшника.

"Найменше експорту відбулося в перші місяці війни, потім поступово експорт нарощувався. Але за цей період було втрачено потенціал приблизно в 15 млн тонн. Тобто за цей період в мирний час ми могли б експортувати близько 40 млн тонн в цілому", - сказав Висоцький.

Проблема зберігання зерна також вирішується, в тому числі завдяки гуманітарній допомозі від ФАО та інших міжнародних партнерів. Завдяки цій допомозі було закуплено мішки для тимчасового зберігання зерна на 6 млн тонн.

"Зараз ці рукава активно роздаються, 30% аграріїв вже отримали засоби. Ситуація із зберігання зерна не є критичною, дефіциту ємностей для зберігання урожаю не передбачається", - повідомив Висоцький.