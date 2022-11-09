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Около 15 млн тонн: в Минагрополитики оценили потери экспорта из-за войны

Фото: Экспорт аграрной продукции из Украины с начала войны составил 26 млн тонн (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина с начала полномасштабного вторжения России экспортировала около 26 млн тонн агропродукции. При нормальных условиях потенциал составлял 40 млн тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

По его словам, Украина экспортировала зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Из них пшеницы - более 5,5 млн тонн, кукурузы - более 10 млн тонн, рапса - 2,4 млн тонн, по 2 млн тонн - масла и семян подсолнечника.

"Меньше всего экспорта состоялось в первые месяцы войны, затем постепенно экспорт наращивался. Но за этот период был потерян потенциал примерно в 15 млн тонн. То есть за этот период в мирное время мы могли бы экспортировать около 40 млн тонн в целом", - сказал Высоцкий.

Проблема хранения зерна решается, в том числе благодаря гуманитарной помощи от ФАО и других международных партнеров. Благодаря этой помощи были закуплены мешки для временного хранения зерна на 6 млн. тонн.

"Сейчас эти рукава активно раздаются, 30% аграриев уже получили средства. Ситуация по хранению зерна не критична, дефицита емкостей для хранения урожая не предусматривается", - сообщил Высоцкий.

Напомним, Украина в октябре 2022 года сократила экспорт за границу. Падение повлекло за собой снижение мировых цен на продовольственные и промышленные товары.

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Министерство аграрной политики