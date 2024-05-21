Близько 1400 загарбників і 34 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 20 на 21 травня, становили 1380 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 34 ворожі бойові броньовані машини (ББМ) та 42 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Росія тисне на кількох напрямках та укріплює фронт у Херсонській області.
В ISW пояснили, навіщо росіяни накопичують обмежені сили біля кордону з Сумською областю.
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