Около 1400 захватчиков и 34 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 20 на 21 мая, составили 1380 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 вражеские боевые бронированные машины (ББМ) и 42 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.24 ориентировочно составили:
Напомним, Россия давит на нескольких направлениях и укрепляет фронт в Херсонской области.
В ISW объяснили, зачем россияне накапливают ограниченные силы у границы с Сумской областью.
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