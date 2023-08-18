Близький до Абрамовича мільярдер програв суд про скасування санкцій у Британії

Нафтовий магнат Швідлер, статки якого журнал Forbes оцінює в 1,6 млрд доларів, потрапив під санкції у березні 2022 року на підставі його зв'язку з колишнім власником футбольного клубу "Челсі" Абрамовичем. Два його приватні літаки також було заарештовано.

Ця справа є першим серйозним викликом британським санкціям, запровадженим після вторгнення у лютому 2022 року, проти людей та компаній через їхні зв'язки з Кремлем та президентом Росії Володимиром Путіним. Ці заходи викликали судові позови з боку тих, хто стверджує, що вони зазнали несправедливого переслідування.

Тільки Великобританія запровадила санкції щодо близько 1600 осіб, включаючи Абрамовича, який окремо заперечує санкції, введені ЄС, після вторгнення в Україну та заморозила активи на суму понад 18 млрд фунтів.

Санкції проти Швідлера

Після введення санкцій приватний літак Швідлера був публічно зупинений тодішнім міністром транспорту Великобританії Грантом Шаппсом у рамках демонстрації урядом того, що він вживає жорстких заходів проти російських олігархів та тих, хто з ними пов'язаний.

Великобританія також послалася на становище Швідлера як директора зареєстрованого в Лондоні російського виробника стали "Євраз" і на роль у російській нафтовій компанії "Сибнефть", проданої Абрамовичем у 2005 році, як доказ того, що він отримав фінансову вигоду від Абрамовича.

У показаннях свідків у суді Швідлер сказав, що Міністерство закордонних справ Великобританії хотіло, щоб він зробив коментарі, які засуджують війну, що, за його словами, може поставити його сім'ю "у велику особисту небезпеку".

Зазначимо, абсолютна більшість російських олігархів, які потрапили під санкції через зв'язок з режимом Володимира Путіна, відмовляються засуджувати війну проти України. Винятком став співзасновник російської інтернет-компанії "Яндекс" Аркадій Волож, якого вже позбавили бізнесу на території Росії.