UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Близькі до "Північного потоку" компанії заплатять 50 млн гривень штрафу до бюджету України

Ілюстративне фото: Близькі до "Північного потоку" компанії заплатять 50 млн гривень штрафу до бюджету України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Німецька та люксембурзька компанії сплатять 50 мільйонів гривень штрафу до українського бюджету. 2019 році вони здійснили концентрацію, створивши компанію "Wintershall DEA AG".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

 

За даними АМКУ, мова йде про німецьку "BASF S.E" та люксембурзьку "LetterOne Holdings SA". Вони у 2019 році всупереч українському законодавству без дозволу АМКУ здійснили концентрацію, створивши компанію "Wintershall DEA AG".

На той час згадані компанії були дотичні до проекту "Північний потік - 2", хоча, як зазначають їхні представники, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, вийшли з нього.

"Це не скасовує того факту, що концентрація була проведена без дозволу Антимонопольного комітету України – за це кожна з двох компаній заплатить по 25 мільйонів гривень до українського бюджету", - написав Кириленко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Антимонопольний комітет України прийняв до розгляду заяву ПАТ "Укрнафта" та АРМА про надання дозволу на концентрацію у вигляді одержання "Укрнафтою" в управління активів ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2Антимонопольний комітет України