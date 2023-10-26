Близкие к "Северному потоку" компании заплатят 50 млн гривен штрафа в бюджет Украины

По данным АМКУ, речь идет о немецкой "BASF SE" и люксембургской "LetterOne Holdings SA". Они в 2019 году вопреки украинскому законодательству без разрешения АМКУ провели концентрацию, создав компанию "Wintershall DEA AG".

В то время упомянутые компании были причастны к проекту "Северный поток - 2", хотя, как отмечают их представители, после широкомасштабного вторжения России в Украину вышли из него.

"Это не отменяет того факта, что концентрация была проведена без разрешения Антимонопольного комитета Украины – за это каждая из двух компаний заплатит по 25 миллионов гривен в украинский бюджет", – написал Кириленко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Антимонопольный комитет Украины принял к рассмотрению заявление ПАО "Укрнафта" и АРМА о предоставлении разрешения на концентрацию в виде получения "Укрнефтью" в управление активов ЧАО "ПК "Укрнефтебурение".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.