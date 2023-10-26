RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Близкие к "Северному потоку" компании заплатят 50 млн гривен штрафа в бюджет Украины

Иллюстративное фото: Близкие к "Северному потоку" компании заплатят 50 млн гривен штрафа в бюджет Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Немецкая и люксембургская компании уплатят 50 миллионов гривен штрафа в украинский бюджет. В 2019 году они провели концентрацию, создав компанию "Wintershall DEA AG".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко.

 

По данным АМКУ, речь идет о немецкой "BASF SE" и люксембургской "LetterOne Holdings SA". Они в 2019 году вопреки украинскому законодательству без разрешения АМКУ провели концентрацию, создав компанию "Wintershall DEA AG".

В то время упомянутые компании были причастны к проекту "Северный поток - 2", хотя, как отмечают их представители, после широкомасштабного вторжения России в Украину вышли из него.

"Это не отменяет того факта, что концентрация была проведена без разрешения Антимонопольного комитета Украины – за это каждая из двух компаний заплатит по 25 миллионов гривен в украинский бюджет", – написал Кириленко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Антимонопольный комитет Украины принял к рассмотрению заявление ПАО "Укрнафта" и АРМА о предоставлении разрешения на концентрацию в виде получения "Укрнефтью" в управление активов ЧАО "ПК "Укрнефтебурение".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2Антимонопольный комитет Украины