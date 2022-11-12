UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Близькі до контролю над Сенатом. Демократи перемагають в одному з ключових штатів, - CNN

Фото: демократи перемагають в одному з ключових штатів на виборах до Сенату США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кандидат у сенатори від Демократичної партії США у штаті Арізона Марк Келлі, ймовірно, перемагає свого опонента-республіканця Блейка Мастерса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Згідно з прогнозами видання, Келлі своєю перемогою забезпечить 49 місце для демократів у верхній палаті парламенту США. Таким чином, партії президента США Джо Байдена потрібне ще одне місце в Сенаті для того, щоб зберегти більшість. При цьому у республіканців зараз також 49 сенаторів.

Результати виборів до Сенату залишаються непідрахованими лише в Неваді - де чинний сенатор-демократ Кетрін Кортес Масто протистоїть республіканцю Адаму Лаксальту, колишньому генпрокурору штату. Згідно з останніми підрахунками, Масто зараз скорочує відрив від Ласкальта, тому спрогнозувати результат поки що неможливо.

Як зазначає CNN, Арізона та Невада вважалися спірними штатами до початку виборів до Конгресу. Саме там республіканці мали високі шанси здобути перемогу над демократами і в результаті цього отримати контроль над Сенатом.

Більш детально про проміжні вибори до Конгресу США можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСенат СШАВибори в СШАКонгресс СШАДемократическая партия США