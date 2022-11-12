Близки к контролю над Сенатом. Демократы побеждают в одном из ключевых штатов, - CNN

Согласно прогнозам издания, Келли своей победой обеспечит 49-е место для демократов в верхней палате парламенте США. Таким образом, партии президента США Джо Байдена необходимо еще одно место в Сенате для того, чтобы сохранить большинство. При этом у республиканцев сейчас также 49 сенаторов.

Результаты выборов в Сенат остаются неподсчитанными только в Неваде - где действующий сенатор-демократ Кэтрин Кортес Масто противостоит республиканцу Адаму Лаксальту, бывшему генпрокурору штата. Согласно последним подсчетам, Масто сейчас сокращает отрыв от Ласкальта, поэтому спрогнозировать результат пока невозможно.

Как отмечает CNN, Аризона и Невада считались спорными штатами до начала выборов в Конгресс. Именно там у республиканцев были высокие шансы одержать победу над демократами и в результате этого получить контроль над Сенатом.