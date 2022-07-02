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Ближний Восток может создать аналог НАТО: что известно

Фото: Ближний Восток может создать аналог НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Накануне саммита стран Ближнего Востока, в мире заговорили о возможном создании аналога НАТО. Военный союз будет сохранять стабильность в регионе и противостоять Ирану.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В саммите примут участие страны Персидского залива, Иордании, Египта и Ирака. Пока же неизвестно, действительно ли будет обсуждаться вопрос создания аналога военного союза, однако события последних недель указывают на его актуальность.

Издание Wall Street Journal отмечает, что под эгидой США в египетском Шарм-эш-Шейхе недавно прошли тайные переговоры представителей командования Египта, Иордании, Израиля, Саудовской Аравии и Катара. Источник близкий к этим переговорам отмечает, что это можно назвать начальным этапом в разработке "стратегии защиты от общей угрозы".

Министр обороны Израиля Бенни Ганц, со своей стороны, также недавно подтвердил информацию о том, что его страна принимает участие в работе над Ближневосточным альянсом противовоздушной обороны (MEAD).

Серьезные перестановки в ближневосточном регионе еще больше приблизили появление аналога НАТО. Израиль продолжает налаживать отношения с соседними регионами, а Иран тем временем все больше становится изгоем. Беспокойство из-за иранской ядерной программы еще больше сближает регион.

В то же время уход США с Ближнего Востока означает то, что гарантии безопасности ложатся на плечи самого же региона.

"Настало время найти новый подход к решению внутренних проблем - от геополитических до экономических. Особенно после пандемии COVID-19 и на фоне нестабильности, вызванной войной в Украине", - заявил эксперт Центра политических и стратегических исследований "Аль-Ахрам" в Каире Ахмед эль-Сайед.

Король Иордании Абдалла II также заявил о поддержке создания ближневосточного военного союза.

Несмотря на все, интерес партнеров к израильскому новейшему вооружению является огромным. Израиль, со своей стороны, является не просто участником переговоров - вся структура предполагаемого альянса будет строиться вокруг него.

Также очевидно, что альянс будет состоять только из арабских стран, которые имеют устойчивые отношения с Израилем или же опосредованы через США. Речь идет о:

  • Египте;
  • Иордании;
  • ОАЭ;
  • Бахрейне;
  • Марокко;
  • Саудовской Аравии;
  • Омане;
  • Катаре;
  • Кувейте.

Ливан и Сирия, со своей стороны, поддерживают тесные связи с Ираном, в связи с чем привлечь их к возможному альянсу будет практически невозможно.

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Ближний востокНАТО