Все ближче до позначки 40. Нацбанк третій день поспіль знижує курс долара

Національний банк України (НБУ) третій день поспіль знижує курс долара, знову наближаючи до позначки 40 гривень. Порівняно з попереднім днем долар втратив ще 16 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 6 червня 2024 року встановлено на рівні 40,1254 гривень за 1 долар (-0,1684 грн). Таким чином, долар відштовхнувся від рекордної позначки 40,53 гривень і знижується третій день поспіль.

Фото: офіційні курси на 6 червня (bank.gov.ua)

Тренд американської валюти продовжує євро. Офіційний курс на 6 червня встановлено на позначці 43,6083 гривень за 1 євро (-0,1588 грн).

Фото: динаміка курсів (bank.gov.ua)

На міжбанківському валютному ринку сьогодні долар опустився до 40,10-40,12 грн/долар (купівля/продаж). Що майже на 20 копійок нижче, ніж станом на закриття попередньої торгової сесії.

Фото: торги на міжбанку (udinform.com)

На готівковому ринку долар у продажу сьогодні втратив 16 копійок і опустився до позначки 40,63 гривень за долар.

Як долар бив рекорди

Українська національна валюта пробивала "психологічне дно" в останніх числах травня, коли долар перевищив позначку 40 гривень. Максимальне значення було встановлено 3 червня, коли офіційний курс сягнув 40,53 гривень.

Опитані РБК-Україна фінансові аналітики пояснювали, що стрибок девальвації сформували не клієнтські операції Нацбанку, а якісь інші, наприклад, військові.

Докладніше про те, чому гривня пробила психологічну стелю та що буде далі, - читайте в окремому матеріалі.