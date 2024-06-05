Все ближче до позначки 40. Нацбанк третій день поспіль знижує курс долара
Національний банк України (НБУ) третій день поспіль знижує курс долара, знову наближаючи до позначки 40 гривень. Порівняно з попереднім днем долар втратив ще 16 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 6 червня 2024 року встановлено на рівні 40,1254 гривень за 1 долар (-0,1684 грн). Таким чином, долар відштовхнувся від рекордної позначки 40,53 гривень і знижується третій день поспіль.
Фото: офіційні курси на 6 червня (bank.gov.ua)
Тренд американської валюти продовжує євро. Офіційний курс на 6 червня встановлено на позначці 43,6083 гривень за 1 євро (-0,1588 грн).
Фото: динаміка курсів (bank.gov.ua)
На міжбанківському валютному ринку сьогодні долар опустився до 40,10-40,12 грн/долар (купівля/продаж). Що майже на 20 копійок нижче, ніж станом на закриття попередньої торгової сесії.
Фото: торги на міжбанку (udinform.com)
На готівковому ринку долар у продажу сьогодні втратив 16 копійок і опустився до позначки 40,63 гривень за долар.
Як долар бив рекорди
Українська національна валюта пробивала "психологічне дно" в останніх числах травня, коли долар перевищив позначку 40 гривень. Максимальне значення було встановлено 3 червня, коли офіційний курс сягнув 40,53 гривень.
Опитані РБК-Україна фінансові аналітики пояснювали, що стрибок девальвації сформували не клієнтські операції Нацбанку, а якісь інші, наприклад, військові.
Докладніше про те, чому гривня пробила психологічну стелю та що буде далі, - читайте в окремому матеріалі.
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