Все ближе к отметке 40. Нацбанк третий день подряд снижает курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) третий день подряд снижает курс доллара, снова приближая к отметке 40 гривен. По сравнению с предыдущим днем доллар потерял еще 16 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 6 июня 2024 года установлен на уровне 40,1254 гривен за 1 доллар (-0,1684 грн). Таким образом, доллар оттолкнулся от рекордной отметки в 40,53 гривен и снижается третий день подряд.

Фото: официальные курсы на 6 июня (bank.gov.ua)

Тренд американской валюты продолжает евро. Официальный курс на 6 июня установлен на отметке 43,6083 гривен за 1 евро (-0,1588 грн).

Фото: динамика курсов (bank.gov.ua)

На межбанковском валютном рынке сегодня доллар опустился до 40,10-40,12 грн/доллар (покупка/продажа). Что почти на 20 копеек ниже, чем на закрытие предыдущей торговой сессии.

Фото: торги на межбанке (udinform.com)

На наличном рынке доллар в продаже сегодня потерял 16 копеек и опустился до отметки 40,63 гривен за доллар.

Как доллар бил рекорды

Украинская национальная валюта пробивала "психологическое дно" в последних числах мая, когда доллар превысил отметку в 40 гривен. Максимальное значение было установлено 3 июня, когда официальный курс достиг 40,53 гривен.

Опрошенные РБК-Украина финансовые аналитики объясняли, что скачок девальвации сформировали не клиентские операции Нацбанка, а какие-то другие - например, военные.

Подробнее о том, почему гривна пробила психологический потолок и что будет дальше, - читайте в отдельном материале.