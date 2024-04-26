Ближче до кордону із РФ. Швеція відправить до Латвії війська та танки Leopard

"Уряд ухвалив офіційне рішення доручити збройним силам підготувати шведський внесок у батальйон, що охоронятиме країни Балтії", - заявив Крістерссон.

За його словами, Швеція найближчим часом продовжить реалізацію планів щодо відправлення військ до Латвії в рамках розгортання сил НАТО у країнах Балтії, які мають сухопутні кордони з Росією та її союзником Білоруссю.

Він також наголосив, що ці сили мають почати діяти з початку наступного року. Окрім військ до Латвії буде перекинуто легку бронетехніку, а також танки Leopard. У Збройних силах Швеції раніше заявляли, що до Латвії може бути відправлено близько 600 військовослужбовців.