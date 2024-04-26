Ближче до кордону із РФ. Швеція відправить до Латвії війська та танки Leopard

Швеція має намір найближчим часом перекинути до Латвії свої війська, а також бронетранспортери та танки Leopard.
Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Уряд ухвалив офіційне рішення доручити збройним силам підготувати шведський внесок у батальйон, що охоронятиме країни Балтії", - заявив Крістерссон.
За його словами, Швеція найближчим часом продовжить реалізацію планів щодо відправлення військ до Латвії в рамках розгортання сил НАТО у країнах Балтії, які мають сухопутні кордони з Росією та її союзником Білоруссю.
Він також наголосив, що ці сили мають почати діяти з початку наступного року. Окрім військ до Латвії буде перекинуто легку бронетехніку, а також танки Leopard. У Збройних силах Швеції раніше заявляли, що до Латвії може бути відправлено близько 600 військовослужбовців.
Раніше глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем заявив, що Захід повинен прагнути створити більше "стратегічних труднощів" у спробі контролювати поведінку Росії. Він також зазначив, що НАТО робить недостатньо, щоб зупинити агресію РФ проти України.
Також уряд Швеції на тлі загроз з боку РФ має намір підготувати країну до можливого військового конфлікту з Росією. Передбачається, що з цією метою в країні можуть модернізувати порти, дороги, залізничні мережі, лікарні та укриття.
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